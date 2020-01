Tiende editie Vrouwendag Alblasserwaard in De Til

GIESSENBURG • In De Til te Giessenburg is vrijdag 7 en zaterdag 8 februari de tiende Vrouwendag Alblasserwaard.

Tien jaar geleden maakten Rita Verhoeff uit Groot-Ammers en Ineke Blokland uit Streefkerk samen met vijf mede-organisatoren een droom waar: de eerste Vrouwendag Alblasserwaard. Het evenement bleek in een behoefte te voorzien; in het eerste én tweede jaar waren de kaarten binnen no time uitverkocht.

"Toen zijn we op twee dagen overgegaan", vertelt Rita. "Het bezoekersaantal is sinds die tijd stabiel, tussen de 1000 en 1100 vrouwen." Zij kunnen elke editie rekenen op een vaste opzet: twee sprekers (een man en een vrouw) die op een thema ingaan, een ontspannend gedeelte en veel samenzang. "Het is een verwendag; je hoeft niets te doen. Een heerlijke dag, zeker gezien de drukte die werk en gezin vaak met zich meebrengen."

Sprekers

Het thema op 7 en 8 februari is 'Eerst geloven, dan zien!?'. Sprekers zijn Gor Khatchikyan, een arts uit Armenië, en Paulien Vervoorn. "Zij gaan in op de Bijbelse verhalen van de bloedvloeiende vrouw en de maanzieke jongen. Poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek verzorgt een show met humor en een boodschap."

Het enthousiasme is na die tien jaar bij de organisatoren nog niet minder geworden. De eenheid tijdens de Vrouwendagen, daar genieten ze van. "Van evangelisch tot gereformeerde gemeente, wij zijn daar allemaal met hetzelfde doel", knikt Ineke. En Rita: "De dag is echt opbouwend, bemoedigend en inspirerend. Dat blijkt uit de evaluaties. Als je die leest, krijg je elke keer zin om door te gaan met dit evenement."

Aanmelden

De kosten zijn 25 euro, inclusief lunch. Aanmelden en meer info: www.vrouwendag-alblasserwaard.nl.