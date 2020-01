Vragen van TipMolenlanden over vuurwerk en regionaal nieuws

MOLENLANDEN • Onderzoeksbureau Toponderzoek heeft een nieuwe enquête verstuurd aan de ruim duizend deelnemers van het burgerpanel in Molenlanden.

De korte vragenlijst gaat ditmaal over vuurwerk in de regio en het lokale nieuws. Hoe staat u tegenover het instellen van een gedeeltelijk vuurwerkverbod (zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen) in Molenlanden? Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk? En bij de vragen over de website van Het Kontakt en De Klaroen zal het onder meer gaan om de vraag hoe vaak de deelnemers het nieuws van de krant lezen op de website. Zijn er verbeterpunten of veranderingen nodig bij de krant?

Wie wil meedenken en praten over deze onderwerpen, kan de vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom.

Er is een open link waarop belangstellenden hun mening kunnen geven: https://enquete.toponderzoek.com/TipMolenlanden. Aanmelden om mee te doen, kan via www.TipMolenlanden.nl. De resultaten worden door Toponderzoek aan de redactie van Kontakt Mediapartners ter verwerking aangeboden.