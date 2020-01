Enquête TipVijfheerenlanden over vuurwerk en windmolens

VIJFHEERENLANDEN • Er is deze week weer een nieuwe enquête verstuurd naar het burgerpanel TipVijfheerenlanden. De vragen gaan ditmaal over het gebruik van vuurwerk in de gemeente Vijfheerenlanden en de komst van windmolens in de regio.

'Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente? Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?' Het zin zomaar enkele vragen in het onderzoek. Verder is TipVijfheerenlanden benieuwd naar de mening over het gebruik van windenergie: 'Bent u voor- of tegenstander van de komst van de windmolens in Vijfheerenlanden?'

Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem.

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de gemeente Vijfheerenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipVijfheerenlanden.nl.

De open enquête invullen kan via https://enquete.toponderzoek.com/TipVijfheerenlanden.