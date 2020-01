Leerlingen bouwen Holocaustmonument

LEERDAM • Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Vijfheerenlanden is van maandag 27 tot en met donderdag 30 januari het Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Dokter Reilinghplein in Leerdam.

Het monument maakt deel uit van een project van Nationaal Comité 4 en 5 mei, waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten meedoen. Op deze manier staat ons land stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Om dat te herdenken, worden er op basisscholen in Vijfheerenlanden gastlessen gegeven.

Maandag 27 januari houden Leerdamse scholen rondwandelingen door Leerdam, aan het eind van die wandeling wordt het kunstwerk opgebouwd. De wandeling gaat langs de voormalige Joodse synagoge en plaatsen waar Joodse families woonden of Joodse onderduikers waren ondergebracht.

Maandagavond 27 januari om 20:00 uur wordt op het Reilinghplein het kunstwerk onthuld, alle belangstellenden zijn welkom.

Lichtgevende stenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk.

Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie gebruikt bij het maken van het kunstwerk. Met 104.000 lichtgevende stenen - het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de Holocaust.

Iedere paar seconden lichten de stenen op en doven weer uit. Daarmee symboliseren ze de levens die nu in de gemeente worden gemist.

Kunstwerk Levenslicht wordt om 20:00 uur op het Reilinghplein onthuld. Frank de Kleer uit Vianen sluit de opening van het kunstwerk muzikaal af.

Het monument is te zien tot en met donderdag 30 januari. Levenslicht komt het best tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks van 20:00-22:00 uur te bezoeken.

André Bijl