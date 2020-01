IFFG's Nieuwjaarsspecial groot succes

GORINCHEM • Het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) trapte 2020 af op zondag 19 januari in een drukbezocht Theater Peeriscoop. De bezoekers kwamen vanuit Gorinchem en wijde omtrek.

Een aantal startten de dag met een volgeboekt filmontbijt in de nabijgelegen Bank van Noppes, voorafgaand aan de Argentijnse liefdevolle filmhit 'An Unexpected Love'. Daarna reisden de bezoekers af naar de Galapagos eilanden met de natuurdocumentaire 'Galapagos: Hope For The Future'.

De filmmaker Evert van den Bos leidde zelf de film in voor een volle zaal. Na afloop ging hij in gesprek met het publiek over de soms zware en lastige omstandigheden van het filmen op deze eilandengroep. Hij benadrukte het effect van toerisme op deze bijzondere flora en fauna van de eilanden en wat wetenschappers van de Charles Darwin Foundation betekenen voor het behoud hiervan en de toekomst.

Het IFFG programmeert naast het festival van 16 tot en met 19 april het hele jaar door bijzondere filmvertoningen. Houd voor updates en het programma de Facebookpagina en website www.iffg.nl in de gaten.