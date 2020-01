'Laat ons niet in de kou staan'

REGIO • Het water staat de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop tot aan de lippen. Het bestuur wil gebouw Historium verduurzamen, maar krijgt ondanks eerdere toezeggingen (nog) geen medewerking van de gemeente.

"Wij zijn ontdaan door deze gang van zaken", schrijft het bestuur in een brief aan college en raad. B&W laten weten dat er sprake is van 'ruis op de lijn' en men zo snel mogelijk in gesprek gaat met het bestuur. De v ereniging i s pas een jaar of twintig actief, vertelt voorzitter Ronnie Hendriks.

"We bestaan sinds 1998 en z ijn dus relatief jong. Maar onze vereniging bloeit. We hebben ongeveer 400 leden, dat is veel voor twee kleine dorpen. Het ledenbestand blijft groeien. De saamhorigheid in de kleine kernen is groot , mensen voelen zich verbonden met de gemeenschap. "

De vereniging geeft vier keer per jaar een tijdschrift uit, houdt lezingen en organiseert excursies en exposities.

Thuishaven

Het Historium aan de Kortenhoevenseweg in Lexmond vormt de thuishaven voor deze bijeenkomsten. Bovendien is het gebouw elke woensdagmiddag open om bezoekers de gelegenheid te geven onderzoek te doen of krantenknipsels en familieberichten te bekijken. De vereniging is sinds 2017 in het bezit van de voormalige aula van de naburige begraafplaats.

"We kregen het gebouwtje in bruikleen van gemeente Zederik. We hebben het opgeknapt. Het is een prachtige ontmoetingsplaats, leden en bezoekers voelen zich er thuis." De gemeente zou zorg dragen voor het groot onderhoud, vandaar dat de vereniging afhankelijk is van het gemeentebestuur voor de geplande opknapbeurt.

"We zijn heel blij met het Historium, maar het is een ouder gebouw en dus niet geïsoleerd. We stoken nu voor de ' buiten lucht'. Vandaar dat we willen verduurzamen. Vanwege het klimaat, maar ook om onze stook kosten te beperken . Die rijzen de pan uit. "

Energieneutraal

Vanaf het begin heeft het bestuur de gemeente laten weten te willen investeren in een energieneutraal gebouw.

"Het college van Zederik heeft ons meermalen medewerking toegezegd. En het college van Vijfheerenlanden heeft in persoonlijke contacten begrip getoond voor de wenselijkheid daarvan."

De gemeente zou geld bijdragen - raming 24.000 euro - om dak en ramen te isoleren en te onderzoeken of het dak sterk genoeg was voor het plaatsen van zonnepanelen. De vereniging zou opdraaien voor de aanschaf van waterpompen voor de verwarming en het plaatsen van zonnepanelen - kosten 20.000 euro.

"Een belangrijk deel daarvan kan worden gefinancierd via een lening bij het provinciaal energiefonds van Utrecht."

Vertrouwen weg

Eind november kreeg het bestuur bericht dat de gemeente geld beschikbaar zou stellen voor haar deel van de klus, zodat het werk kon worden uitgevoerd, vertelt Hendriks. Kort daarop werd die toezegging tot verbijstering van het bestuur weer ingetrokken.

"We hoorden dat er toch geen geld is voor het project. We moeten wachten op een inventarisatie van de verduurzaming van alle gemeentelijke panden. Dat zou minimaal een half jaar duren, waarschijnlijk langer. En dat terwijl wij alles in kannen en kruiken hadden. De offertes voor de warmtepompen en zonnepanelen waren binnen."

Het plaatst de vereniging voor problemen. "Zo blijven we nog langer zitten met die hoge stookkosten en kunnen we wéér geen gebruik maken van de zonnepanelen. Afgelopen jaar hebben we al een mooie zomer gemist, dat dreigt nu weer te gebeuren. Bovendien is het 's winters gewoon koud in ons gebouw. Als we 's middags of 's avonds een activiteit hebben, moeten we 's morgens de kachel al aanzetten. En dan nog is het tijdens een lezing niet comfortabel. We willen onze activiteiten uitbreiden, vaker open gaan voor belangstellenden. Zo is dat niet haalbaar."

Hendriks baalt van de gang van zaken. " Het vertrouwen ebt weg. Er zijn toezeggingen gedaan, we hebben steeds aan de bel getrokken, maar uiteindelijk gebeurt er niets. We zijn bang dat van uitstel afstel komt. Bovendien kost dit veel tijd en energie, als bestuur gebruiken we die liever voor andere zaken."

Het college van B&W laat via wethouder Christa Hendriksen weten de gang van zaken te betreuren.

" Heel vervelend dat er ruis op de lijn is ontstaan. We gaan zo snel mogelijk met de vereniging in gesprek over de communicatie én hun plannen om het gebouw te verduurzamen."