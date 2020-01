Wethouder: 'Ik blijf in gesprek met campings'

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Cees Taal blijft in gesprek met de plaatselijke campinghouders. Dat heeft hij de ondernemers laten weten als reactie op de brief die twaalf campinghouders onlangs stuurden.

Daarin schrijven de ondernemers dat ze blij zijn met de aanpassing van de tarieven van de toeristenbelasting. Tegelijkertijd stellen ze vast d at het een doorn in hun oog is dat de gemeente ook komend jaar blijft 'Sinterklazen' door toeristen die met bootjes en campers Vijfheerenlanden bezoeken geen toeristenbelasting te laten betalen. En dat terwijl deze groep doorgaans vermogender is dan kampeergasten.

Wethouder Taal is blij met de positieve reactie van de ondernemers op de aangepaste tarieven en belooft regels op te gaan s tellen voor campers en jachten.

"De campinghouders worden op hun wenken bediend. We gaan daar beleid voor maken en zaken gelijk trekken", aldus de wethouder die uitkijkt naar een goede samenwerking met de plaatselijke ondernemers.

" Er komt een platform , zodat we voortdurend met elkaar kunnen overleggen."