Burgemeester Fröhlich: 'Dit willen we niet meer meemaken'

VIJFHEERENLANDEN • De gang van zaken rond de recente jaarwisseling in Vijfheerenlanden echoot nog altijd na. Vorige week kwam burgemeester Sjors Fröhlich er tijdens het persgesprek opnieuw op terug.

"Dit willen we niet meer meemaken, we moeten met onze inwoners in gesprek", zei Fröhlich. Hij benadrukte dat de jaarwisseling een feest 'voor iedereen' moet zijn. Maar dat loffelijke streven stierf in schoonheid, zeker in Vianen. "Mensen zijn bang geweest in hun eigen huis, dat mag niet gebeuren", zei de burgemeester.

F röhlich liet weten dat er in VHL tijdens Oud en Nieuw voor 61.679 euro aan schade is aangericht. Dat bedrag kwam vooral tot stand door de schade aan lichtmasten, prullenbakken, verkeersborden en bushokjes. Autobranden en vreugdevuren zorgden daarnaast voor veel schade aan het wegdek. Vergeleken met vorig jaar steeg het schadebedrag in de gemeente met ruim 25 procent, toen bedroeg de schade bijna 49.000 euro.

"En dat geld moeten we met z'n allen betalen", foeterde Fröhlich die vaststelde dat de 'focus' rond de jaarwisseling vanwege alle commotie op Vianen kwam te liggen, maar dat de grootste schade in Leerdam werd veroorzaakt.

"Daar gingen tien lantaarnpalen tegen de vlakte. Niet eens door vuurwerk, ze zijn gewoon bewust vernield."

Anoniem melden

Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de jaarwisseling zijn meerdere aanhoudingen verricht. Dat geldt voor personen die zich misdroegen tijdens de incidenten in Vianen, maar ook van verdachten die betrokken waren bij een inbraak in Leerdam. Maar lang niet alle daders zijn opgepakt.

Vandaar dat Fröhlich samen met Operationeel Expert GGP René Schouten getuigen oproept zich alsnog te melden, eventueel via Meld Misdaad Anoniem.

Schouten: "Als politie zijn we bezig met de opsporing van de daders en kijken we hoe we in de toekomst dit soort zaken kunnen voorkomen. Als getuigen filmpjes of beeldmateriaal of andere informatie hebben, kunnen ze via 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem bellen. Getuigen kunnen hun informatie ook via de website meldmisdaadanoniem.nl doorgeven."

Fröhlich: "En dat gebeurt dus echt anoniem, getuigen zijn op die manier niet te traceren. Een briefje in de brievenbus van de gemeente of het politiebureau mag ook. We hebben al heel wat meldingen binnen, we hopen dat er nog meer komen."

Kippenvel

Ook politieman Schouten vindt dat de grens is bereikt. "Collega's die hun politieauto niet uit durven komen, daar krijg ik kippenvel van. Als je alle verhalen hoort, gaan je haren recht overeind staan. Er waren mensen die vuurwerk met een kracht van een handgranaat naar agenten wilden gooien. Dan houdt het op."

Ook rond de vreugdevuren ging niet alles goed, vertelt Fröhlich. "Sommige vuren werden gebruikt als illegale vuilverbranding. Bij een strandje aan de Lek in Ameide bleef veel rommel achter, zoals glas en metaal. In het voorjaar wordt daar weer gevolleybald en spelen er kinderen."

Vuurwerk

De burgemeester constateerde dat het tij in Nederland rond vuurwerk keert, ook bij 'de politiek'.

"Men lijkt het niet meer te accepteren. We moeten afwachten hoe het landelijk beleid zich ontwikkelt, vervolgens kunnen we daar plaatselijk onze maatregelen op afstemmen. Het ziet er naar uit dat we een kantelpunt bereikt hebben, daar moeten we gebruik van maken."

Collegeleden - onder meer onderwijswethouder Tirtsa Kamstra - gaan op korte termijn plaatselijke scholen bezoeken om met de hoogste klassen van het basisonderwijs en brugklassers te praten over Oud en Nieuw.

Fröhlich: "We vertellen welk persoonlijk leed zich voordeed. Ik sprak een echtpaar die hun auto in vlammen op zag gaan. Daar waren ze niet voor verzekerd, ze krijgen geen cent terug."

Tijdens het bezoek aan de scholen worden de jongeren ook gevraagd of zij ideeën hebben voor de komende jaarwisseling.