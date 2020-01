Erwtensoepactie Maranathakerk

GIESSENBURG • De Gereformeerde Maranathakerk in Giessenburg houdt zaterdagmorgen 1 februari een erwtensoepactie. Deze wordt huis aan huis in Giessenburg verkocht.

Daarmee wordt een traditie voortgezet, want deze actie vindt al sinds 1975 twee keer per jaar plaats. De erwtensoep wordt vers bereid en is van prima kwaliteit. Een liter kost 2,50 euro en de rookworst kan er los bijgekocht worden voor 2 euro. Iedereen kan een pan buiten zetten.

De opbrengst is bestemd voor de Maranathakerk. Men kan de soep ook ophalen tussen 08.00 en 11.00 uur aan de Hoefweg West.