MEERKERK • Vanaf dinsdag 4 februari is er weer een Alpha cursus in Meerkerk.

Onder meer de volgende vragen komen hierbij aan bod: Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier op aarde? Waarom is er zoveel lijden? Is er een God? Wat gebeurt er na de dood? Denkt u hier wel eens over na? Of misschien liever niet?

Elke Alpha begint met een maaltijd. Na de maaltijd luisteren bezoekers naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om vragen en gedachten te delen in kleine groepen. De cursus bestaat uit tien avondbijeenkomsten en een Alpha-dag/weekend.

Deze keer wordt de Alpha georganiseerd door de Christengemeente Meerkerk. De cursus wordt gegeven in IJsboerderij Middelbroeck aan de Broekseweg 17A. Voor meer informatie of aanmelding: www.welkomalphameerkerk.nl of via de mail aan welkomalphameerkerk@gmail.com.