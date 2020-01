Gpi zet met Gpi Tanks XL in op het grote segment

LOPIK/GROOT-AMMERS • De Gpi Group startte 2020 met Gpi Tanks XL, een nieuwe werkmaatschappij die zich richt op de verkoop en productie van roestvrijstalen opslagtanks groter dan zes meter diameter of met een inhoud vanaf 500 kubieke meter. De productie vindt plaats in de vernieuwde fabriek in Groot-Ammers of op locatie bij de klant.

Waar Gpi Tanks zich richt op alle soorten en maten rvs-tanks, ligt bij Gpi Tanks XL de focus op het grote segment; tot 15.000 m3. De aanleiding voor het ontstaan van het nieuwe bedrijf is de groeiende vraag vanuit de markt. Fred Boere, CEO van de Gpi Group: "We zien een toenemende vraag naar grote hoogwaardige rvs-tanks. De ontwikkelingen op dit vlak sluiten goed aan bij de ambities van de Gpi Group. Met Gpi Tanks XL spelen we hierop in door onze specialisten binnen dit vakgebied samen te brengen."

Met innovatieve, zelfontwikkelde bouwmethoden kan het bedrijf grote projecten aan en kan het relatief snel starten en leveren. In Groot-Ammers bouwt het opslagtanks tot circa 5.000 m3 om direct te kunnen verschepen via de Lek, bijvoorbeeld richting de Rotterdamse haven. Voor productie op locatie zijn meerdere bouwmethoden beschikbaar:

"Wereldwijd kunnen we met twee unieke productiesystemen op de klantlocatie één of meerdere tanks tot 30 meter diameter en 30 meter hoogte realiseren. We managen elk project vanaf de verkoop en het tankontwerp tot aan de productie en installatie", zegt Arno Rodenburg, COO van de Gpi Group. De bouwmethodes worden uitgelicht op een nieuwe website, gpi-tanksXL.com.

Verschuiving

Opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren: van opslagterminals en bio-energiecentrales tot producenten van eetbare oliën of (fijn)chemie. Met name in de chemie ziet Gpi een verschuiving naar tanks van roestvrijstaal vanwege de langere levensduur en minder onderhoud ten opzichte van stalen tanks.

Het team bestaat uit een eigen salesafdeling en team van engineers die - vanuit het hoofdkantoor in Lopik - werken met zelfontwikkelde ontwerpsoftware. Daarnaast is er een team voor de operationele uitvoering in de fabriek of op locatie. De dagelijkse leiding is in handen van managing-director Geert Mulder: "De kennis en ervaring die we de afgelopen jaren opbouwden, komt nu samen. Gpi beoogt de komende vijf jaar met Gpi Tanks XL een prominente plek op de wereldwijde tankbouwmarkt te veroveren."

De Gpi Group heeft wereldwijd klanten in de voedingsmiddelen en chemische, farmaceutische en cosmetische industrieën. Het bedrijf heeft in totaal circa tweehonderd werknemers in dienst.

De Gpi Group bestaat onder andere uit drie tankbouwbedrijven: Gpi Tanks Nederland, Gpi Tanks Polen en Gpi Tanks XL. Daarnaast zijn Gpi De Gouwe met process equipment en BMN (Beitserij Midden Nederland) onderdeel van het moederbedrijf.