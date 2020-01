Prinses Emmy is een jong meisje met een speciale gave. Zij is de enige in het koninkrijk Kandis die met paarden kan praten!

Het leven kan voor Emmy niet beter: zorgeloos rondhangen met haar 26 beste paardenvriendjes, elk vernoemd naar een letter in het alfabet. Totdat haar jaloerse en sluwe nicht Gizana opduikt en haar leven zuur maakt. Beide meiden bereiden zich voor op de officiële inhuldiging op Prinsessendag. Alleen Emmy heeft het er moeilijk mee. Gizana blijft haar uitdagen en bedreigt hierdoor Emmy's kansen.

Daarnaast wordt Emmy ook uitgedaagd door haar magische boek om de ultieme test te ondergaan. Ze moet bewijzen dat zij haar magisch talent verdient. Gaat het Prinses Emmy lukken een goede prinses te worden en haar gave te behouden?

Prinses Emmy draait vanaf 5 februari in de bioscoop.

