Little Women is geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird) en gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van Louisa May Alcott.

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth March. Timothée Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is Marmee en Meryl Streep is te zien als Aunt March.

Little Woman draait vanaf 6 februari in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 31 januari bellen met 0909-5010581 en toets 1 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten)