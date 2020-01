Opnieuw geen schikking tussen gemeente en Niemans Beton

VIJFHEERENLANDEN • Het is deze week opnieuw niet gelukt om tot een schikking te komen in de al jarenlang slepende Niemans-zaak.

De zaak tussen de familie Niemans van betonfabrikant Niemans Beton en de gemeente Vijfheerenlanden (waar de voormalige gemeente Vianen nu onder valt), werd van de week besproken voor het gerechtshof in Den Haag.

De gemeente stelde eind vorig jaar in een besloten vergadering een schikkingsbedrag van 39,5 miljoen euro vast. De raadsman van Niemans zet in op 72 miljoen euro. Overigens kwam Niemans tijdens een

schikkingscomparitie in 2017 met een tegenbod van 52 miljoen euro. "Terwijl het enige dat er sindsdien veranderd is, is dat het arrest van het hof van 8 augustus 2017 door de Hoge Raad in stand is gelaten", zo laat het college van B en W aan de raad van de gemeente Vijfheerenlanden weten.

Als de raadsman van Niemans Beton verder wil procederen, moet dat binnen nu en vier weken in gang gezet worden. Daarna heeft de gemeente Vijfheerenlanden vier weken om te reageren. Uiteindelijk moet het gerechtshof dan uitspraak doen.

Jaren zeventig

De zaak Niemans loopt al sinds de jaren zeventig. Toen besloten het voormalig Industrieschap Hagestein-Vianen tot een grondruil. Niemans verwachtte daarmee marktleider te kunnen worden in Nederland.

Er kwam jaren later echter een kink in de kabel toen bleek dat het Industrieschap de grond nog niet had verworven. Ook werd de grond aangeboden voor een hoger bedrag dan was afgesproken. Pas in 1982 werd de grondtransactie definitief beklonken.

Niemans stelde de gemeente Vianen, rechtsopvolger van het Industrieschap, aansprakelijk voor de gederfde winst. Niemans werd begin jaren tachtig in het gelijk gesteld door de rechter, ook in hoger beroep en cassatie.

Sinds die tijd wordt, vooral door juristen en adviseurs, gesteggeld over de hoogte van het schadebedrag.