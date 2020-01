'Gemeente houdt zich aan afspraken met transportbedrijf naast 't Hooge Huys'

OTTOLAND • De gemeente Molenlanden benadrukt dat de gemaakte toezeggingen en afspraken met transportbedrijf Swijnenburg nagekomen zullen worden. Er is commotie ontstaan bij het transportbedrijf over een artikel dat deze week in Het Kontakt verschenen is, waarin staat dat er groen licht gegeven is voor de ontwikkeling van 't Hooge Huys, dat naast het bedrijf is gelegen.

In dat artikel werd verwezen naar de meningsvormende raad van de gemeente Molenlanden, van dinsdag, waarin de verbouwing van 't Hooge Huys aan de B 32-36 in Ottoland werd besproken. In 't Hooge Huys komen zes wooneenheden en op het achtererf zullen vijf vrijstaande woningen worden gebouwd. De gemeenteraadsleden kondigden aan dat ze zullen instemmen met dit plan. In het voorstel stond tevens dat 'met het nabijgelegen transportbedrijf afspraken zijn gemaakt, waarin is geborgd dat deze onderneming niet in de bedrijfsvoering wordt belemmerd'.

"Wij weten van niks", reageerde Arie Swijnenburg op dat artikel. "Er zijn geen afspraken. Het is juist oorlog. Onze bezwaren gaan absoluut niet van tafel." Door leden van het familiebedrijf zijn zeven zienswijzen ingediend.

Maatwerk

Wethouder Arco Bikker betreurt de verwarring die is ontstaan en is ervan overtuigd dat alle partijen met goed overleg eruit zullen komen. "De afspraak is dat op korte termijn middels maatwerkvoorschriften de huidige, feitelijke activiteiten van het nabijgelegen transportbedrijf worden geborgd", stelt wethouder Bikker in een raadsinformatiebrief. Voor de te realiseren woningen wordt een hogere waarde voor geluid vastgesteld, gebaseerd op de maatwerkvoorschriften van het transportbedrijf.

"Het transportbedrijf had liever gezien dat eerst de maatwerkvoorschriften gereed waren, voordat het bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad werd voorgelegd", legt Bikker uit in de raadsinformatiebrief. "We kunnen ons voorstellen dat iemand met die indruk, boos wordt en voor zijn belangen opkomt. Benadrukt wordt dat rekening gehouden wordt met de belangen van het transportbedrijf. De maatwerkvoorschriften worden medio februari verleend."

In gesprek

De gemeente Molenlanden kondigt aan met transportbedrijf Swijnenburg en zijn adviseur in gesprek gaan. In dat gesprek wordt verder verkend wat heeft geleid tot het gevoel dat er geen rekening wordt gehouden met een bestaand bedrijf, en of er nieuwe inzichten zijn over de gemaakte afspraken en bijbehorende planning.