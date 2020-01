Brand bij boerderij in Molenlanden blijkt dampende geitenmest

MOLENLANDEN • Loos alarm voor de politie in Molenlanden: een onderzoek naar rookwolken bij een boerderij bleek achteraf niet nodig.

Rijdend door Molenlanden zagen de agenten rookwolken bij een boerderij. 'Brand, illegaal verbranden, een milieufeit?', zo blikken ze op Instagram terug. De rookwolken bleken een veel onschuldiger oorzaak te hebben: uitdampende geitenmest.

'Samen met de geitenhouder hebben we erom gelachen en even een bakkie gedaan. ' De agenten gingen ook nog even op de foto met de geiten. Om met een knipoog het bericht af te sluiten: 'Wijkagent als geitenfluisteraar. Die gaan extra melk geven. Machtig werk dat van wijkagent. Wij zijn er voor uw veiliggeit.'