Afsluiting 'Gezond Nieuw-Lekkerland' met uitreiking kookboek

NIEUW-LEKKERLAND • Het vierjarige project Gezond Nieuw-Lekkerland is afgesloten met de uitreiking van een kookboek, dat voor en door ouders in Nieuw-Lekkerland tot stand is gekomen.

Wethouder Lizanne Lanser overhandigde het kookboek aan moeders van het inwonerpanel die een belangrijke rol hebben gehad bij het project en de productie van het kookboek. Bijna alle Nieuw-Lekkerlandse gezinnen met kinderen van twee tot twaalf jaar hebben straks een exemplaar in huis.

Het project Gezond Nieuw-Lekkerland was gericht op het bevorderen van een gezonde omgeving en leefstijl voor kinderen van twee tot twaalf jaar en hun ouders. Wethouder Lizanne Lanser: "Ik vind het heel belangrijk aandacht te hebben voor de gezondheid van inwoners. En hoe jonger je leert om een gezonde keuze te maken, hoe langer je er plezier van hebt. Er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen en de GGD heeft met veel partners contact gezocht om aandacht te geven aan gezond eten en bewegen."

"Als gemeente gaan we nu verder aan de slag met thema's uit het Nationaal Preventieakkoord, met blijvende aandacht voor gezond en veilig opgroeien. En ook voor vitaal ouder worden. Dat kan gaan over het tegengaan van overgewicht, maar ook over terugdringen van roken, alcohol- en drugsgebruik. En het bevorderen van mentale gezondheid."

Veel partijen hadden een rol in het project, zoals de kinderopvang, drie basisscholen, de speeltuinvereniging, inwonerpanel met moeders, de gemeente, beweegcoaches en de middenstand. Er is onder andere een wekelijkse beweeggroep van ouders tot stand gekomen, Wasko is 'Gezonde Kinderopvang' geworden, basisschool De Wegwijzer heeft het Gezonde School-themacertificaat Voeding ontvangen, de facebookpagina 'gezond (op)voeden in Nieuw-Lekkerland' is gestart en er zijn verschillende thema-activiteiten geweest, zoals de Week van de Gezonde Traktatie.

GGD-manager publieke gezondheid Paul van Hattem: "Er is in overgewicht nog geen trendbreuk gerealiseerd, daar is meer tijd voor nodig, maar het onderwerp staat nu wel blijvend op de agenda en zal ook de komende periode aandacht krijgen op scholen en in gezinnen. Er is een basis gelegd voor een trendbreuk in de toekomst. Mooie opbrengsten vind ik de participatie van inwoners en de opgebouwde netwerken van professionals."