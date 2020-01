Corné Versluis (17) schaatst de Weissensee voor Stichting Hartekind

HOOGBLOKLAND • Corné Versluis (17) uit Hoogblokland gaat op vrijdag 24 januari voor de derde keer op de Weissensee schaatsen voor Stichting Hartekind. Zijn vader Ron kan dit keer door omstandigheden niet meedoen.

Vorig jaar schaatste Corné 112,5 kilometer. Ditmaal probeert hij de 150 kilometer te volbrengen.

Corné: "Dit doe ik ook om geld in te zamelen voor Stichting Hartekind. Mijn elfjarige zusje Suze heeft een aangeboren hartafwijking. Ze heeft al meerdere open hartoperaties en katheterisaties gehad. Nu gaat het goed met haar."

"Het sponsorgeld wordt gebruikt voor onderzoek, zodat andere kinderen ook dezelfde kans krijgen als mijn zusje Suze", vervolgt Corné.

Iedere dag worden er gemiddeld vier kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking en ondergaan drie kinderen een open hartoperatie. Helaas komt er elke twee dagen een kind te overlijden. Corné: "Daarom wordt er ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leven na een hartoperatie. Daar wil ik graag mijn best voor gaan doen."

Meehelpen in de missie van Corné kan door te sponsoren. Elke bijdrage is welkom. Dit kan via de website https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/ZUYdy25Nhn0/corne-versluis. Voor meer informatie: www.hartekind.nl.