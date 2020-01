Basisschooldirecteuren pleiten voor bewuste schoolkeuze

MOLENLANDEN • De schooldirecteuren Nicolette van der Weide en Corné Egas merken dat ouders in Molenlanden zich soms onvoldoende oriënteren bij het kiezen van een basisschool voor hun kind(eren). Ze pleiten voor een bewuste keuze door ouders, gebaseerd op goede informatie.

Het gesprek aangaan met iemand van het team en eens binnenlopen om de sfeer te proeven, dat zijn volgens Van der Weide en Egas de beste manieren om een school te beoordelen. Van der Weide is clusterdirecteur bij O2A5, een samenwerkingsverband van openbare scholen in de regio. Egas is bestuurder van Karakter, de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Daarnaast is hij directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. In een lokaal van 'De Stapsteen' in Bleskensgraaf vertellen ze wat een keuze voor een van hun scholen inhoudt.

Identiteit

"Het zou mooi zijn als ouders zich breed oriënteren", zegt Nicolette. "Soms hoor ik dat ouders zeggen: 'Ik doe ze maar naar een christelijke school want dan krijgen ze normen en waarden mee'. Alsof wij die op onze scholen niet hebben. Er zijn ouders die kiezen voor een school die het dichtst bij staat, terwijl zij zich helemaal niet in de identiteit kunnen vinden."

Goede herinneringen

Egas merkt dat het grootste deel van de ouders die voor een van de scholen van Karakter kiezen, zelf een christelijke identiteit hebben. "Er zijn ook ouders die niet meer naar de kerk gaan, maar nog wel geloven en goede herinneringen hebben aan een christelijke school. En er zijn ouders die denken: als ik mijn kinderen naar een christelijke school doe, krijgen ze in ieder geval fatsoensnormen mee want die school heeft een boek waar de leerkrachten op terugvallen. Kennelijk spreken de Bijbelse normen hen aan. Het is een enkeling die zo redeneert. Ze maken soms een keuze zonder zich goed verdiept te hebben in de openbare scholen."

Sfeer

De beste manier om je als ouders te oriënteren is volgens beiden: in gesprek gaan. Egas: "We nodigen mensen daarvoor uit. Ik zeg er altijd bij: er is ook openbaar onderwijs. Het is belangrijk dat die keuze er is, omdat ze dan bewuster kiezen voor het een of het ander." Van der Weide vindt ook het ervaren van de sfeer belangrijk. "En in een gesprek hoop ik overeenkomsten te vinden tussen wat wij belangrijk vinden en wat voor hen belangrijk is. Ik zeg altijd: ga je breed oriënteren, kies wat bij je past. Wij hanteren ook normen en waarden, maar bij ons komen ze niet uit de Bijbel. Ik denk dat we als christelijke en openbare scholen veel overeenkomstige normen en waarden hebben."

Egas: "Ik denk dat die waarden en normen uiteindelijk wel uit de Bijbel komen, historisch gezien. Onze westerse cultuur komt niet uit de lucht vallen, die is vanuit het christendom ontstaan."

Respect

Bij christelijke scholen is duidelijk waarop zij hun waarden en normen baseren. Hoe is dat in het openbaar onderwijs? Van der Weide: "Dat is voor ons iets lastiger om aan te geven. Inspiratie komt voor mij vanuit verschillende culturen en religies. Respect en gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. Samen leven, samen leren. Democratie. Als we een vloek horen, wordt daar absoluut iets van gezegd. Ik wil óók niet dat onze kinderen die taal bezigen. Bij ons is ieder kind welkom, ongeacht geloofsovertuiging en afkomst. We leren van elkaar. Het gaat erom dat je als kind je eigen kompas vindt, je geweten ontwikkelt en een mooi mens wordt. Iemand veroordelen vanwege cultuur of religie, dat past niet bij ons. We geven les over álle levensbeschouwelijke stromingen."

Bidden

Op de Molenlandse openbare scholen zitten ook kinderen met een christelijke achtergrond. Daar houden de leerkrachten rekening mee. Van der Weide: "Voordat we gaan eten zijn we even stil, voor de kinderen die willen bidden. Ik weet dat er christelijke scholen zijn waar islamitische kinderen de handen moeten vouwen en bidden. Dat vind ik lastig." Egas knikt. "Er is geen discussie over omdat je dit van tevoren afspreekt. Bij de aanmelding tekenen ouders ervoor dat ze de grondslag en uitgangspunten respecteren. Ze hoeven het er niet mee eens te zijn."

Psalm en gebed

Bij Karakter is het voorgekomen dat islamitische ouders voor een van de christelijke scholen kozen. Egas: "Vooraf hebben we met hen het gesprek gevoerd: als je hier komt, verplicht je jezelf om mee te doen. Wij vinden dat iedereen gelijk is, maar dan wel vanuit de Bijbel gezien. Onze leerlingen zijn allemaal door God geschapen kinderen die afhankelijk zijn van hun Schepper en daarom zijn zegen nodig hebben, of ze nu gelovig zijn of niet. Dus we leren allemaal dezelfde psalm, bidden allemaal hetzelfde gebed. We willen óók dat er stabiele mensen ontstaan, maar we belijden dat we daar genade voor nodig hebben."

Kracht vinden

Waar de scholen van Karakter vertellen dat God mensen kracht en hoop geeft, benadrukken de scholen van O2A5 dat mensen kracht in zichzelf kunnen vinden. Van der Weide: "Autonomie houdt voor mij in dat je een zelfstandig individu bent en zorg en respect hebt voor een ander. We maken tijd voor het gesprek in de klas, over dingen die spelen in de maatschappij, in de groep of bij kinderen thuis. Dat gesprek draagt bij aan persoonsvorming."

Ouderraad

Met een vragende blik naar Egas: "Er zijn ook ouders die niet kerkelijk zijn en op christelijke scholen uitgesloten worden van deelname aan de medezeggenschapsraad." Egas: "Bij ons niet. Er vindt een verkiezing plaats, daar sta ik buiten. In de ouderraad willen we juist graag óók mensen die niet van christelijken huize zijn, zodat ze betrokken zijn. We hebben geen categorieën kinderen op onze scholen. Kinderen leren dat voor God alle schepselen gelijk zijn, er is geen rangorde tussen wel of niet gedoopt, wel of niet kerkelijk."

Veilig

Als het onderwijsconcept ter sprake komt, sluiten ze het gesprek eensgezind af. Van der Weide: "Uiteindelijk gaat het om een veilig leerklimaat, anders kan een kind zich nooit ontwikkelen." Egas knikt: "Dat is een voorwaarde. Welk onderwijsconcept je ook hanteert: een goede relatie tussen leerkracht en kind is het belangrijkst."