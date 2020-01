Stichting LUSA zoekt jong musicaltalent

GORINCHEM • Na het succes van My Fair Lady start musicalstichting LUSA met een nieuw project, waarvoor zij musicaltalenten zoekt. De komende weken kunnen kinderen vanaf 10 jaar een gratis proefles komen doen. Ervaring met spel, dans of zang is handig, maar niet persé nodig: goede zin en doorzettingsvermogen wel. Binnenkort wordt bekend gemaakt wat de titel is van de nieuwe LUSA-voorstelling, die in december 2020 wordt gespeeld in Theater Peeriscoop.

Het afspreken van een proefles kan via musical@stichting-lusa.nl. Meer info over LUSA staat op www.stichting-lusa.nl.