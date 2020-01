Koppelbed voor Hospice Gorinchem

GORINCHEM • Hospice Gorinchem heeft van de Stichting Roparun een koppelbed ontvangen.

De Hospice is blij met het bed, want in de laatste fase van het leven is het prettig als je zoveel mogelijk met je dierbare kunt samenzijn.

Een koppelbed is een logeerbed wat een eenpersoons hoog-laag zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed maakt. Op deze manier is het mogelijk om ook wanneer een naaste in het hospice wil verblijven, nog fysiek dichtbij diegene te zijn. Net als thuis een hand kunnen vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar muziek luisteren. Het koppelbed is een geweldige aanwinst om dit samenzijn mogelijk te maken.

Het hospice is sinds 2000 gevestigd in Gorinchem en biedt zorg aan vijf gasten in de laatste fase van hun leven. Als vrijwilligersorganisatie, ondersteund door wijkverpleging en huisartsen, is men er voor alle mensen uit de regio. Ongeacht hun levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In ons hospice staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

Stichting Roparun beheert de gelden die worden ingezameld door de deelname van meer dan driehonderd teams aan de Roparun. Het geld gaat naar verschillende grote en kleine doelen gericht op ondersteunende zorg aan mensen met kanker en hun naasten.