Op zaterdag 25 januari 2020 organiseert Duo Virtuoso haar traditionele nieuwjaarsconcert in Grote of St. Catharijnekerk in Heusden.

Het duo, organist Reinier Korver en pianist Mark Brandwijk, bespeelt de schitterende orgels en vleugel van de kerk. Topfluitiste Mirjam Hardenbol, slagwerker Jaap Klootwijk en het koperensemble Wijk en Aalburg geven de avond een feestelijke allure.

Geniet van een heerlijke avond instrumentale (licht) klassieke muziek rondom het thema 'Berg en Dal', vertolkt in nieuwe arrangementen én oude klassiekers (zoals de Sound of Music). Met gratis hapje en drankje in de pauze én een speciale muzikale verrassing uit de Alpen.

Om kaarten (t.w.v. €10,-) te winnen kunt u tot 21 januari bellen met 0909-5010581 en toets 9 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten).

Geen kaarten gewonnen? Reserveer met €2,50 korting kaarten via: korenindekerk.nl en gebruik de kortingscode Kontakt2501 of neem deze bon mee naar de kassa (max. 2 personen per bon).