200 kilometer schaatsen voor Armenië

BLESKENSGRAAF • Als vorst en ijs in Nederland uitblijven en je bent een schaatsliefhebber, dan kan je uitwijken naar andere landen om kilometers op de ijzers te maken. Voor het schaatsteam van stichting Traveling Light is dat een logische zaak. Elk jaar schaatsen zij de 200 km lange toertocht op de Weissensee in Oostenrijk voor een project dat de stichting ondersteunt. Dit jaar is dat de renovatie van een christelijk rehabilitatiehuis voor verslaafden in Armenië.

Krijn Donk (Papendrecht) en Henk Swijnenburg (Bleskensgraaf) bereiden zich ieder jaar voor door vanaf begin oktober wekelijks te trainen op de ijsbaan in Dordrecht en Breda. Het tweetal hoopt op dinsdag 28 januari de tweehonderd kilometer lange toertocht uit te rijden. Of er persoonlijke records gebroken gaan worden hangt erg af van de weersomstandigheden en de kwaliteit van het ijs. Sneeuw op het ijs en temperaturen boven nul zien de heren liever niet, dat bemoeilijkt het schaatsen enorm.

Extra spannend

'Het schaatsen met daaraan een sponsoractie gekoppeld maakt de hele tocht extra spannend', aldus Henk Swijnenburg die in het dagelijks leven werkzaam is bij Vrienden van de De Hoop in Dordrecht. 'Je wilt je sponsors toch niet teleurstellen, bovendien weet je dat er ontzettend mooi werk met het geld gedaan wordt.'

Voor Krijn Donk is het niet het enige schaatsavontuur dat hij deze winter op de planning heeft staan. In februari gaat hij met zijn twee dochters nog eens tweehonderd kilometer schaatsen en wel op het Baikalmeer in Siberië. Het is de bedoeling om in drie dagen die tweehonderd kilometer af te leggen en van dorp naar dorp te schaatsen. 'Het ijs is daar niet geprepareerd', meldt Krijn, 'dat betekent dat we prikstokken mee moeten nemen waarmee we ons een weg kunnen banen als er sneeuw ligt; de temperaturen liggen daar ook wel wat lager.'

Verslavingsproblemen

In Armenië wordt onder de vlag van Teen Challenge al enige jaren een drugs- en alcoholrehabilitatie-centrum in Yerevan gerund. In het centrum kunnen mannen met verslavingsproblemen terecht kunnen om een nieuw leven te beginnen. Het centrum zit eigenlijk altijd vol en vorig jaar is een tweede centrum geopend in een oud huis dat op een groot stuk boerenland staat. Juist die hoeveelheid land bij het oude huis maakt het een goede locatie voor een rehab centrum, er kunnen dieren worden gehouden en gewassen worden gekweekt. De boerderij in Yerevan is zeer primitief, er is geen stromend water, elektriciteit of sanitair. Maar de nood is zo hoog dat er inmiddels al mannen onder begeleiding wonen en werken, sommigen van hen zijn niet zo heel jong meer. Er is een flink bedrag nodig om het huis en bijgebouwen op te knappen en echt goed bewoonbaar te maken.

Wie het team in hun sportieve topprestatie wil sponsoren kan rechtstreeks een gift overmaken op bankrekening NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: 'Weissensee' of een toezegging mailen naar krijncora@gmail.com.

Voor meer informatie: www.traveling-light.nl en www.facebook.com/StichtingTravelingLight.