Doorbraak nieuwbouw woningen in gebied De Hoeken in Hoornaar

HOORNAAR • Er komen toch nieuwe woningen in gebied De Hoeken in Hoornaar. Initiatiefgroep Binnenste Buiten, die zich verzette tegen de woningbouwplannen van Arie de Leeuw uit Hoornaar, is tot overeenstemming gekomen met De Leeuw en de gemeente Molenlanden.

Woensdag brachten de drie partijen dat in een persbericht naar buiten. De basis onder het akkoord is dat de betrokkenen de bijzondere (natuur)waarden van De Hoeken willen behouden en versterken en onderzoeken welke woningbouw, of ander middel, nodig is om dit te kunnen realiseren.

Verder is in de intentieverklaring onder andere opgenomen dat de gronden van het gebied De Hoeken die niet voor woningbouw noodzakelijk zijn, bij een stichting worden ingebracht, de te bouwen woningen goed aansluiten op de woningbehoefte in Hoornaar en Hoogblokland en dat het zoeken naar een geschikte locatie voor de woningbouw, die voor de haalbaarheid noodzakelijk is, begint achter het Bruisend Hart en de brede school. De Leeuw stelt hiervoor een plan op.

Begin 2020 worden de intenties verder uitgewerkt.