HorecaDating heeft eerste aftrap op de Horecava

MEERKERK • In de afgelopen week zijn Hanjo de Jong, Jolijn de Jong, van oorsprong uit Meerkerk en Bas Zwaag uit Almere, gestart met het nieuwe initiatief HorecaDating.

De eerste kennismaking van HorecaDating vond plaats op de Horecava. Hanjo, die tevens eigenaar is van de Bruine Kip in Beusichem, weet uit eigen ervaring dat onregelmatige werktijden een struikelblok kan zijn voor het maken van een leuke date. Samen met zijn zus, eigenares van De Visagieschool en Bas Zwaag van Lefficient, die het technische gedeelte voor zijn rekening heeft genomen, trokken ze samen op HorecaDating te lanceren. En met succes, het initiatief wordt op de Horecava zeer goed ontvangen.

HorecaDating is een uniek, doelgericht en gratis platform voor zogenaamde Horeca-Singles. Ook andere singles met afwijkende en onregelmatige werktijden zijn welkom. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat 'gelijke werktijden' één van de grootste behoefte is bij het vinden van de ideale partner. Dit is dus de uitkomst om de langdurige voorselecties op andere datingsites over te slaan.

De website www.horecadating.nl is een gezellig social mediaplatform voor deze doelgroep en er zullen regelmatig leuke events plaatsvinden. De lanceerdatum is Valentijnsdag; vrijdag 14 februari 2020. Tot deze datum kan men zich geheel kosteloos inschrijven. Deelnemers maken kans op mooie prijzen zoals racen op Zandvoort, een fotoshoot met visagie om je profiel te pimpen en racen in een Ferrari op Zandvoort.

Bel of mail voor meer informatie: Bas Zwaag, 06-42283270, info@horeca-dating.nl of kijk op de Facebookpagina www.facebook.com/horecadating en website www.horeca-dating.nl.