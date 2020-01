Mogen windturbines aan Graafland in Groot-Ammers blijven staan of niet?

MOLENLANDEN • Mogen de twee kleinschalige windturbines bij een boerderij aan Graafland 68 in Groot-Ammers blijven staan of niet? Ook na de meningsvormende raadsvergadering van dinsdagavond is dat nog niet duidelijk. In de aanloop naar de besluitvormende raad van 28 januari is er nog werk te doen.

Strikt formeel genomen mogen de windturbines er niet staan omdat de boerderij (net niet) aan het ruilverkavelingslint is gelegen. Voor de familie Bikker, die zich liet vertegenwoordigen door mevr. Burgman-Linssen, was dit naar eigen zeggen niet duidelijk.

"De invulling die er ambtelijk en bestuurlijk aan werd gegeven was dat de gronden van mijn cliënt wel degelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden." Hierbij haalde Burgman ook een citaat van toenmalig wethouder Frank Meerkerk aan.

Niettemin moet het voor de familie Bikker helder zijn geweest dat eventuele plaatsing van de windturbines voor eigen risico was. "In een e-mail hebben we duidelijk aangegeven dat de vergunning nog niet definitief was", antwoordde wethouder Arco Bikker op vragen vanuit de raad.

Juridische stappen

Welk besluit de raad ook neemt, juridische stappen liggen in de lijn der verwachtingen. Dan wel door de agrariër, dan wel door omwonenden die eerder al bezwaar maakten. "De kans dat we bij de rechtbank komen, is groot", erkende de wethouder. "De uitkomst hiervan is moeilijk in te schatten."

Betrouwbare overheid

VVD ('beleid nu niet oprekken'), CU en Progressief Molenlanden ('maatwerk leveren, duurzaamheid boven procedures') zijn helder.

De andere drie fracties wikken en wegen. Ad van Rees (CDA): "Dit vergt een Salomonsoordeel. Wij zijn niet tegen windmolens, maar het ontbreekt aan gedegen beleid. Onze inschatting is dat over een halfjaar of een jaar windmolens op deze plek wel kunnen. Dan kunnen we nu toch niet zeggen: 'Breek ze maar af'?"

DoeMee! voelt dezelfde spagaat. Met de kanttekening van Berend Buddingh': "Hoe betrouwbaar ben je als overheid? Dat is ons dilemma."

Tot aan 28 januari buigen college en raad zich nu over mogelijk uitstel, de maatschappelijke discussie (energietransitie) en de juridische aspecten.