VVD Molenlanden wil meer actie tegen lozen PFOA en GenX in de Lek

MOLENLANDEN • De VVD in Molenlanden roept het gemeentebestuur op om meer actie te nemen tegen het lozen van PFOA en GenX.

De VVD vindt dat het college zich moet aansluiten bij het standpunt van de gemeente Krimpenerwaard om geen vergunningen meer te verstrekken voor het lozen van de giftige stoffen.

Onze VVD heeft de afgelopen jaren diverse keren aandacht gevraagd voor de kwalijke gevolgen van de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen door het bedrijf Chemours (voorheen Dupont). Bert Moret van de VVD: "Dit punt krijgt gelukkig steeds meer aandacht, ook landelijk."

Bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad van Molenlanden is een brief vermeld van 6 januari 2020 van de initiatiefnemers 'Petitie Geen Gif in de Lek'. De initiatiefnemers van de petitie willen alle gemeenten in Nederland waarschuwen voor de gevolgen van vergunningen voor het lozen van PFOA en GenX onder de nieuwe EU-regels. Daarnaast vragen zij de gemeente Molenwaard zich aan te sluiten bij het standpunt van de gemeente Krimpenerwaard: 'Geen vergunningen voor het lozen van PFOA en GenX'.

Het college geeft aan de brief van de initiatiefnemers voor kennisgeving aan te nemen. VVD Molenlanden is van mening dat de gemeente Molenlanden zich moet aansluiten bij het standpunt van de gemeente Krimpenerwaard en hier ook passende actie op moet ondernemen. Hierbij valt te denken aan een brief naar de provincie, die hiervoor verantwoordelijk is en/of een gesprek met provincie, aangezien dit de gezondheid van de inwoners betreft.