Slagroomtaart voor 1000e lid burgerpanel TipMolenlanden

MOLENLANDEN • Marcel Hardenbol uit Nieuw-Lekkerland werd vorige week verwelkomd als het 1000e lid van het burgerpanel TipMolenlanden.

Zijn vrouw Lenny en dochter Debora namen een fraaie slagroomtaart in ontvangst, die was toegezegd door de redactie van Het Kontakt voor de 1000e aanmelder. Marcel kon zelf niet bij de overhandiging aanwezig zijn.

De teller van het burgerpanel van TipMolenlanden telt ruim een jaar na de lancering nu iets meer dan 1000 leden. Daarmee kunnen de raadplegingen gezien worden als een serieuze afspiegeling van de bevolking van de fusiegemeente. Onderzoeksbureau Toponderzoek houdt voor gemeenten van de omvang van Molenlanden een aantal van minimaal 400 deelnemers aan om een raadpleging representatief te kunnen noemen.

Aanmelden is nog altijd mogelijk op www.TipMolenlanden.nl, want hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de enquêtes worden.

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.