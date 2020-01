Burgerinitiatief huisarts Wilschut groots ondersteund

MEERKERK • Een aantal burgers uit Meerkerk heeft een actie opgezet voor een cadeau voor huisarts Wilschut. Op zaterdag 11 januari nam hij afscheid van zijn patiënten tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie in het gezondheidscentrum aan de Watertoren in Meerkerk. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief overhandigden een cheque van maar liefst 5040 euro, hetgeen na afloop van de receptie was opgelopen tot 5500 euro. Daarnaast was er een groot aantal persoonlijke kaartjes van patiënten aan een boomstandaard bevestigd.

De zichtbaar aangedane arts dankte de initiatiefnemers en de vele patiënten voor deze waarderingen en het vertrouwen in hem gesteld tijdens de 37 jaar dat hij als huisarts werkzaam was in Meerkerk en omgeving. Met een knipoog stelde hij ook zijn appreciatie voor het geduld van zijn patiënten aan de orde. Voor de gerespecteerde huisarts ging de juiste aandacht voor zijn patiënten boven een paar minuten uitloop van het spreekuur.

Mieke Wilschut, de vrouw van de huisarts, gaf aan dat het echtpaar het bedrag wil besteden aan een kunstwerk ter herinnering aan de patiënten en de werkzame tijd als huisarts van haar man.