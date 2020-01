ALBLASSERWAARD • In de Alblasserwaard is voor de eerste keer een steenmarter waargenomen.

Op een in de streek opgestelde wildcamera is te zien hoe het roofdier rondscharrelt. De steenmarter is de afgelopen jaren vanuit het oosten van het land bezig aan een opmars. Het is overigens ook de eerste waarneming in het rivierengebied.