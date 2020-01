Goudriaan krijgt een eigen dagboek

GOUDRIAAN • Inwoners van Goudriaan houden in de loop van 2020 online een dagboek bij. Het initiatief van Marieke de Bor-de Vries is bedoeld om de verbondenheid en het elkaar leren kennen een duw in de rug te geven.

Enkele weken geleden viel de gedachte bij de inwoonster van Goudriaan binnen: het is ook in klein dorp niet altijd makkelijk om contact te leggen met dorpsgenoten. "Hoe leer je als nieuwkomer de Goudrianers kennen? En andersom geldt dat natuurlijk ook. Ik kreeg het idee om dat met een dagboek waarin iedereen zijn of haar dag beschrijft aan te pakken", vertelt ze.

Een oproep op de Goudriaanse Facebookpagina leverde al meteen tientallen positieve reacties op; haar voorstel viel in goede aarde. "Rond de kerstdagen ben ik met twee anderen om tafel gaan zitten om het verder vorm te gaan geven. Mijn man, Simon, heeft met Wordpress een site gebouwd en in de eerste week van januari zijn we online gegaan."

Wijk

Op dagboekvangoudriaan.nl krijgt ieder 'huishouden' in Goudriaan een dag. "We willen van ieder huis iemand aan het woord laten die vertelt hoe zijn of haar dag eruit ziet", knikt Marieke. "Dat kan in de vorm van tekst, maar ook met foto's. Het is de bedoeling dat we per wijk een contactpersoon krijgen, die vervolgens mensen opzoekt om mee te werken. Goudriaan heeft rond de 380 huizen, dus we verwachten dat we in een heel jaar het dorp rond kunnen zijn. En dan is het ook klaar; het is echt een project voor dit jaar."