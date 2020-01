Commissaris Smit: 'Dirk van der Borg heeft uitstekend werk verricht'

MOLENLANDEN • Bij de installatie van Theo Segers als burgemeester van Molenlanden zwaaide commissaris van de koning Jaap Smit de vertrekkende Dirk van der Borg veel lof toe.

"In het eerste jaar van het bestaan van Molenlanden heeft u uitstekend werk gedaan", zei Smit, die bij bij het afscheid van Van der Borg niet aanwezig kon zijn. "Vanaf 2006 heeft u in de Alblasserwaard een bestuurlijke hoofdrol gespeeld. Ondanks twee fusies bent u geliefd gebleven; dat is slechts weinigen gegeven."

Veel inwoners hadden Dirk van der Borg ook graag als kroonbenoemde burgemeester van Molenlanden gezien. Jaap Smit: "Maar het is dapper en moedig dat u heeft gezegd: 'Nu is het tijd voor een ander'."