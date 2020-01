Historische modeshow in Schelluinen

SCHELLUINEN • Schelluinen viert dit jaar het 800-jarig bestaan. Om te zien hoe kleding zich in die 800 jaar ontwikkelde, geeft Yvonne Metaal op vrijdagavond 24 januari een presentatie in Ons Dorpshuis in Schelluinen.

Dit belooft een mooie historische modeshow te worden die kleding laat zien vanaf het moment dat de streek bewoond werd tot de dertiger jaren van de twintigste eeuw. In de presentatie wordt in vogelvlucht aangestipt welk effect sociale, culturele en economische ontwikkelingen hadden op de mode.

Yvonne Metaal is voorzitter van de Stichting Krimpen 950. Deze werd opgericht toen Krimpen aan de Lek het 950-jarig bestaan vierde. Veel inwoners van dat dorp staken zich toen heel enthousiast in historische kledij. Deze werd genaaid door vrijwilligers van de Krimpense stichting. Hun kostuums zijn prachtig afgewerkt en in te delen in diverse periodes. Van de vroege Middeleeuwen, overlopend via de Renaissance en de Barok, tot aan de Gouden Eeuw. Als voorbeeld dienden oude tekeningen en schilderijen, zoals van Jacoba van Beieren en Willem van Oranje. Dit resulteerde in bijzondere kostuums die verhuurd worden voor een leuke prijs. Het college van de voormalige gemeente Molenwaard stak zich al eens in kleding van de Stichting Krimpen 950. In Schelluinen waren enkele kostuums te zien tijdens de Wintermarkt op 14 december jl. in Ons Dorpshuis.

Het tweede deel van de avond zal Ons Dorpshuis omgetoverd worden tot een heuse catwalk en vindt er een historische modeshow plaats. Daaraan mogen ook toehoorders deelnemen. Het programma begint om 20.00 uur, entree is gratis. Aanmelden is niet nodig.