Nederlands bekende natuurfilmer Galapagos komt naar Gorinchem

GORINCHEM • Op zondag 19 januari start het filmjaar 2020 voor het Internationaal Film Festival Gorinchem met een special in Theater Peeriscoop. De start van het filmjaar wordt omlijst met een filmontbijt, twee films met liefde voor mens en dier en het bezoek van bekend natuurfilmer Evert van den Bos. Hij zal bij zijn film Galapagos 'Hope for the future' aanwezig zijn.

Filmmaker Evert van den Bos wist op zijn zevende al dat hij een passie had voor natuur. Hij groeide echter op in Amsterdam en buiten dierentuin Artis was daar niet veel 'wildelife' te vinden. Hij had wel een paard op Texel en bracht daar al zijn vakanties door.

In 1995 ontmoette hij Hugo van Lawick, voormalig echtgenoot van Jane Goodall, waarna hij zijn passie voor natuur omzette in actie. Lawick nodigde Evert uit om mee te werken aan een Wildlife film, dat werd zijn eerste. Er volgden meer dan honderd natuurfilms en documentaires. Evert van den Bos geeft toelichting op zijn film en zal het publiek te woord staan na het zien van de wonderschone beelden van de Galapagos eilanden.

De film die het IFFG om 16.00 uur toont neemt je mee naar Ecuador. 'Galapagos: Hope For The Future' is een portret over de unieke eilandengroep en haar natuur midden in de Stille Oceaan bij Ecuador. Net als de rest van de wereld wordt de Galapagos bedreigd door de invloeden van de mens. De documentaire vertelt het verhaal van onderzoekers die zich inzetten om dit bijzondere, maar kwetsbare ecosysteem toekomstbestendig te maken.

's Ochtends start het IFFG met de Argentijnse film 'An Unexpected Love' en voordat je naar die film gaat kun je eventueel eerst genieten van een vers filmontbijt in de Bank van Noppes. Meer informatie en reserveren van tickets voor 19 januari in Theater Peeriscoop, ga naar www.iffg.nl.