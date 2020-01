Mara van der Poel jeugdkampioen bij Noordshow in Assen

STREEFKERK • In het afgelopen weekend was de dierenparade Noordshow in Assen, waar ruim 8100 konijnen, kippen, eenden, cavia's en duiven te bewonderen waren.

Op deze grootste landelijke show is Mara van der Poel uit Streefkerk kampioen geworden van de jeugd. Dit met haar zwarte kleurdwerg konijn, een oude ram.

Dit is een unieke prestatie omdat ze vorig jaar met hetzelfde dier dit ook wist te behalen. Het predicaat was wederom U 98. Haar zusje Flore deed ook goed mee maar viel helaas niet in de prijzen.