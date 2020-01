VOS Nieuwjaarsborrel in 'De Vergulde Kip'

LEERBROEK • Voor de vijfde en waarschijnlijk de laatste keer houdt VOS-ondernemers in samenwerking met MKB-personeel de quiz 'De slimste ondernemer van de streek'.

Deze quiz vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 'De Vergulde Kip', het café van de familie Versluis aan de Middelkoop 86 in Leerbroek.

Denk eraan: dit is de laatste kans om je naam op de beker te krijgen! Dus kom allen, neem introducees mee en grijp deze kans om de beste wensen te delen met mede-ondernemers en te netwerken op deze bijzondere locatie.

Vanaf 19.30 uur inloop en om 20:00 uur start het programma. De avond is gratis voor zowel leden als introducees. Wel graag even aanmelden via www.vos-ondernemers.nl.

VOS

VOS staat voor Vijfheerenlanden Ondernemen Samen, een ondernemersvereniging voor de Vijfheerenlanden en omstreken. VOS bestaat vanaf 8 april 2010. VOS legt verbindingen tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties.

VOS houdt jaarlijks tien netwerkbijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen met een spreker van binnen of buiten VOS.