Expositie Nelly van der Steen in streeknatuurcentrum

PAPENDRECHT • In het streeknatuurcentrum aan de Matenaweg 1 in Papendrecht exposeert Nelly van der Steen met haar kunstwerken in olieverf.

Nellie, geboren in Oostendam, schildert inmiddels twaalf jaar. Voornamelijk in haar eigen omgeving legt zij landschappen, koeien en bloemen vast. De expositie is te zien tijdens openingsuren van het streeknatuurcentrum. Voor meer informatie: www.nvwa.eu of www.thvandersteen.nl.