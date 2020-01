Onderzoek BlauwZaam: 'Begrip klimaatadaptie moet nog landen'

KINDERDIJK/REGIO • Het thema 'Klimaatverandering, hoe communiceer je dat?' staat op donderdag 23 januari centraal tijdens een symposium van BlauwZaam. Tijdens die bijeenkomst wordt een onderzoek gepresenteerd dat gehouden is onder partners van de duurzame organisatie. Opmerkelijke uitkomst: partners van BlauwZaam zien weinig tot geen urgentie voor klimaatadaptatie.

"Dat komt waarschijnlijk doordat het begrip nog relatief nieuw is", vertelt Bart van den Sande. Hij is student aan de hogeschool Inholland en heeft in opdracht van BlauwZaam het onderzoek uitgevoerd. "Bedrijven die bij BlauwZaam aangesloten zijn, doen veel met energie en duurzaamheid en willen daarin voorop lopen. Maar het begrip klimaatadaptie moet nog landen."

Bart (20) kreeg voor zijn onderzoek twee vragen mee. Hoe kan bewustwording van de veranderingen in het klimaat en de gevolgen worden bevorderd onder de doelgroep van BlauwZaam? En hoe kan de doelgroep van BlauwZaam worden aangezet tot actie om te gaan werken aan klimaatadaptieve oplossingen?

De derdejaars student 'Landscape & environment' stuurde twee enquêtes naar in totaal negentig bedrijven en had daarna gesprekken met afgevaardigden van tien bedrijven. Bart: "Dat waren gezellige en goede gesprekken. Ik kon goed merken dat dit bedrijven zijn die serieus nadenken over duurzaamheid."

Over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de regio, bleek veel minder bekend te zijn bij de ondernemers die zijn aangesloten bij BlauwZaam. "Veel bedrijven ervaren klimaatverandering niet als urgent, omdat er weinig van ervaren wordt. De overlast valt in Nederland nog mee. Ik hoorde wel vaak terug van de ondernemers dat ze verwachten dat klimaatadaptie in de toekomst wel gaat spelen. Dus ze willen er mee bezig gaan."

De actualiteit van de bosbranden in Australië heeft Bart niet meegenomen in zijn gesprekken die hij gehouden heeft voor het onderzoek. "Mijn onderzoek was toen al afgerond. Ik denk dat het nieuws van de bosbranden zal bijdragen aan het gevoel van urgentie voor klimaatadapatie. Hoe vaker de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws komen, hoe meer erover nagedacht wordt."

Bart benadrukt dat klimaatadaptatie/klimaatbestendigheid een lastige kwestie is vanwege de onzekerheid van klimaatverandering in combinatie met investeringskosten. "Het klimaat verandert, maar in welke mate en wanneer precies is lastig te voorspellen. Dus wat je vaak ziet is dat zowel bewoners als ondernemers pas maatregelen nemen als het 'mis gaat', bijvoorbeeld als er wateroverlast is, schade aan oogst of verlies van arbeidsproductiviteit."

"Als je wilt dat men op voorhand al maatregelen nemen, dan moet je hard kunnen maken hoe en wanneer het klimaat verandert en welke risico's iemand loopt. Voorspellen is mogelijk, maar geeft geen garanties natuurlijk. Verder speelt de terugverdientijd een rol. Klimaatverandering speelt op langere termijn en er zijn lokale verschillen. Dus dat maakt het in de praktijk lastig. Wel kan er bij nieuwbouw en renovatie rekening worden gehouden met waterberging, met minder of doorlatende verharding, en verkoeling door minder warmteabsorptie of water en groen."

De bijeenkomst van BlauwZaam is gratis toegankelijk voor iedere belangstellende. Naast de presentatie van het onderzoek door Bart van den Sande, zal ook het woord worden gevoerd door Martin de Winter van communicatie-adviesbureau Hokra (over zijn rol als stagebegeleider). Daan Willems en Maarten Koppen van Waterschap Rivierenland presenteren stresskaarten en het waterplan van het Waterschap en Jenny Schrauwen (docent opleiding Landscape & Environment Management Inholland Delft) vertelt over de opleiding Landscape and Environment Management en de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

De bijeenkomst wordt gehouden in het JU Smitgemaal aan de Nederwaard 1 in Kinderdijk en begint om 15.30 uur met een inloop en netwerken. De presentaties starten om 16.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 18.00 uur. Aanmelden kan via de website www.blauwzaam.nl.