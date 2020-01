Marconi Oeuvre Award voor Sjors Fröhlich

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Frölich van de gemeente Vijfheerenlanden ontving vanmiddag de Marconi Oeuvre 2019. De prijs werd tijdens het programma The Friday Move van BNR uitgereikt door Wilfred Genee.

De Marconi Award is een Nederlandse radioprijs die sinds 1996 wordt uitgereikt aan radioprogramma's en radiopresentatoren

Frölich maakte jarenlang veelbeluisterde programma's voor de NCRV en de NOS. Vanaf 2013 was hij hoofdredacteur van BNR. In november werd hij tot ieders verrassing benoemd tot burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden.

Fröhlich staat bekend als 'radioman'. Hij begon in 1982 bij de NCRV en maakte sindsdien furore met programma's als Cappuccino en Stand.nl. Hij werkte voor het NOS-programma Langs de Lijn en volgde jarenlang de Tour de France, waar hij achter op de motor onder meer verslag deed van de legendarische overwinning van Michael Boogerd in 2002 in de rit naar La Plagne.

"Ik heb 38 jaar bij de radio gewerkt", vertelde hij eerder in een interview met Het Kontakt. "Ik heb fantastische dingen beleefd. Door alle drukte heb ik de afgelopen weken amper tijd gehad om daar bij stil te staan. Radio maken zit in me. Radio Tour de France was een hoogtepunt. Maar dat ik programma's bedacht, die zelf mocht maken en die vervolgens een succes werden, was ook prachtig om mee te maken. Vorige week 'vierden' we honderd jaar radio. Ik presenteerde een symposium, allerlei herinneringen kwamen voorbij, een mooie afsluiting van een geweldige tijd."

De Marconi Oeuvre Award werd eerder gewonnen door Tom Mulder, Rob Stenders, Wessel van Diepen, Ferry Maat, Frits Spits, Erik de Zwart, Jeroen van Inkel, Lex Harding, Felix Meurders, Peter van Bruggen, Edwin Evers, Ruud de Wild, Tineke de Nooij, Adam Curry en Joost den Draaijer.