LEXMOND• Autobedrijf Van Zessen is de beste Mitsubishi-dealer van Nederland. De Lexmondse onderneming ontving deze week de Dealer of the Year Award 2019.

En daar zijn de eigenaren Thijs Weeda en Arie den Besten meer dan trots op. "Dit is een heel groot compliment voor het hele team. Iedereen heeft hier een bijdrage aan geleverd." Mitsubishi Nederland zette de verkiezing na een 'pauze' van een aantal jaren begin 2019 weer op de agenda. Alle dealers van het Japanse automerk in Nederland gingen de competitie met elkaar aan.

Thijs Weeda: "Daarbij werd gekeken naar het hele bedrijf, vanaf het moment dat de klant de deur opendoet totdat hij of zij weer weggaat. De verkoop, de aftersales, de klanttevredenheid, het advies geven bij een financiering, de omzet, het telde allemaal mee."

Scoren

Autobedrijf Van Zessen belandde op basis hiervan in de top vijf. Een mooie prestatie, maar de echte prijs ontving het bedrijf vorige week. De directeur van Mitsubishi Nederland kwam zelf langs om de Dealer of the Year Award uit te reiken aan Weeda en Den Besten.

"Dit bereik je alleen met elkaar, doordat alle medewerkers er alles aan doen om op alle vlakken een 10 te scoren. Onze slogan is 'Merkbaar verschil'. We willen het de klant zo makkelijk mogelijk maken. We zijn daarom bijvoorbeeld elke dag van 7.00 tot 19.00 uur open en op zaterdag ook nog van 8.00 tot 17.00 uur. Daarnaast halen we bij reparatie en onderhoud de auto thuis op en brengen hem weer terug. Zo zet je net dat stapje extra voor je klanten."

Veertigjarig bestaan

De onderscheiding zorgt voor een extra feestelijk randje aan een jaar waarin de Lexmondse onderneming het veertigjarig bestaan viert. Thijs Weeda en Arie den Besten namen het bedrijf vier jaar geleden van grondlegger Paul van Zessen over. "Deze prijs voelt voor ons als een groot compliment. We hebben tijdens de verkiezing bewust ervoor gekozen de gewone bedrijfsvoering aan te houden, zodat we zeker weten dat we op de goede weg zijn. Al blijven we kritisch op onszelf; elke dag kijken hoe onderdelen van ons bedrijf toch nog net iets beter kunnen."