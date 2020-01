'Bus aantrekkelijk alternatief tijdens werk Wantijbrug'

DORDRECHT/REGIO • Vervoersmaatschappij Qbuzz verwacht extreme verkeershinder tijdens de werkzaamheden aan de Wantijbrug. Tegelijkertijd noemt het bedrijf de bus in die tijd een aantrekkelijk alternatief, omdat openbaar vervoer na een korte afsluiting gebruik kan blijven maken van de brug.

De Wantijbrug wordt vanaf 19 januari tweeënhalve maand afgesloten voor auto's, vrachtwagens en motorfietsen, maar openbaar vervoer mag na 20 januari wel weer over de brug. Om de verwachte extra drukte op te kunnen vangen, zal Qbuzz de lijnen 4 en 8 vaker laten rijden.

"Tijdens de werkzaamheden verwachten we hoge druk op de wegen in en rondom Dordrecht", schrijft Qbuzz in een persbericht. Ook het openbaar vervoer zal hier, ondanks diverse infrastructurele aanpassingen, hinder van ondervinden. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.

Buslijn 4 en 8 rijden in de ochtend- een middagspits in de spitsrichting vaker en zullen elk kwartier (in plaats van elk half uur) tussen Papendrecht/Sliedrecht en Dordrecht CS gaan rijden. Deze lijnen rijden door het gebied waar grote verkeersdrukte verwacht wordt. De bus wordt hiermee een aantrekkelijk alternatief.

Op de N3 wordt de linkerrijstrook specifiek ingericht voor openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Deze rijstrook is vanaf de A15 tot aan de afslag bij de Merwedestraat en vanaf de A16 tussen de afslag bij de Copernicusweg en de afslag bij de Overkampweg.

De (bus)baan op de Merwedestraat en op de Oranjelaan tot aan de Noordendijk is er al een busbaan. De stad uit komt er nog een vrije baan tussen de Noordendijk en de Prins Hendrikbrug.

Qbuzz verwacht desondanks in deze periode op meerdere lijnen een onbetrouwbare dienstverlening te gaan hebben. Tijdens de werkzaamheden zullen buslijnen die gebruikmaken van de N3: 316, 388, 392, 488, 489 en 491 hinder ondervinden door extreme verkeersdrukte. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.

"Wanneer de verkeersdrukte en daarmee ook de vertragingen te groot worden, zullen wij waar mogelijk omleidingen instellen voor deze lijnen, zodat de hinder beperkt wordt", vervolgt Qbuzz. Actuele informatie is hierover altijd te vinden via: www.qbuzz.nl/dmg/reizen/storingen.