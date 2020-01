Afscheid Dirk van der Borg: 'Ook zonder ambtsketen blijf je een burgemeester'

MOLENLANDEN • Burgemeester Dirk van der Borg van Molenlanden zat donderagavond zijn laatste raadsvergadering voor. De raad en collega-bestuurders uit de regio - en daarbuiten - namen met warme en lovende woorden afscheid van hem.

De mooiste typering kwam misschien wel van Dirk Heijkoop, burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Jarenlang zat hij samen met Van der Borg in het Graafstroomse en Molenwaardse college. "Ook zonder ambtsketen blijf je een burgemeester."

De grote zaal van De Spil in Bleskensgraaf zat donderdagavond vol met bestuurders van allerlei pluimage. Dat burgemeester Dirk van der Borg in deze wereld een graag geziene persoon was, bleek uit alle speeches. Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem, die sprak namens de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaf hem officieuze titel 'Mister Grenzenloos Samenwerken.'

"Jij hebt een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van de samenwerking binnen onze regio. Al vroeg zag je het belang om de steeds meer omvattende taken die gemeenten op hun bord kregen gezamenlijk het hoofd te bieden." Om Van der Borg vervolgens als eerste de nieuwe onderscheiding 'RMA-trekker van het jaar 2018-209' toe te kennen. "Het is een beeldje dat de enorme trekkracht symboliseert waarmee jij je voor de regio hebt ingezet. Daar zijn we je enorm erkentelijk voor."

Arbeidsethos

Arco Bikker, die als loco-burgemeester namens het college van Molenlanden, het woord voerde, stipte het arbeidsethos van de vertrekkende eerste burger aan. "Dat was enorm. Van de 47 collegevergaderingen in het afgelopen jaar heb je er welgeteld ééntje gemist. Je was er altijd: een boegbeeld van de samenleving, waar je lief en leed mee hebt gedeeld. Waar ik veel bewondering voor heb, is dat je altijd onder alle omstandigheden de juiste snaar wist te treffen."

Een bestuurder die zich 24 uur uur per dag, zes dagen in de week inzet, dat was Van der Borg volgens Bikker. Met een knipoog: "Of 24 uur per dag, zeven dagen per week; dat hing af van wie het vroeg. Je hebt nu de kans om de tijd te nemen, al geloof ik niet je rustmoment lang gaat duren. Dank dat je één van ons was. Zij die blijven besturen groeten u."

Landsbanki

Namens de burgemeesterskring in de streek voerde Dirk Heijkoop het woord. Hij benoemde de kwestie van de Graafstroomse gelden die gestald waren bij de IJslandse bank Landsbanki. "Als beginnend wethouder kreeg ik dat meteen op mijn bordje. Je bent toen vierkant achter mij gaan staan. 'Als deze wethouder hiervoor naar huis wordt gestuurd, gaat het hele college', zei je zelfs. Ik heb toen jouw leiderschap en vriendschap ervaren."

Daarnaast noemde Heijkoop ook het onverwachte overlijden van Jan den Besten uit Brandwijk, destijds wethouder van Graafstroom. "De toewijding en de wijze waarmee je in deze verdrietige periode opereerde maakte diepe indruk en velen waren je er zeer dankbaar voor."

Veranda

De betrokkenheid van Dirk van der Borg bij het bestuurlijk leven in de Alblasserwaard. Voor het samenvoegingsproces van Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld zette hij zich volop in, benadrukte Dirk Heijkoop. "Maar je wilde heel graag dit kind ook verder zien opgroeien. Ik weet nog goed dat we op de veranda op een warme avond zaten te wachten op het telefoontje of je burgemeester van Molenwaard zou worden. Toen dat bericht kwam, heb ik je bijna letterlijk een gat in het dak van de veranda zien springen."

VVD-raadslid Bert Snoek stipte als laatste namens de gemeenteraad van Molenlanden 'misschien wel het grootste compliment' voor Van der Borg aan: "Een mens met hart op de juiste plaats, zo wordt hij door onze inwoners gezien. Iemand die er altijd is, een burgervader die meeleeft, daadkrachtig in crisissituaties en een echte verbinder."

Gele laarzen

Al noemde hij ook nog een punt waar de inwoners in het begin toch enige moeite mee hadden. De altijd onberispelijk geklede Van der Borg is een fervent liefhebber van tuinieren en in zijn volkstuin gaat hij, politiek gezegd, wat minder formeel gekleed. "Gele laarzen", knikte Bert Snoek. "Sommigen zeiden: 'Dat geeft toch geen pas. Doen ze dat allemaal in Groningen, waar je vandaan komt?' Het typeert je eigenzinnigheid dat je nog steeds van dezelfde gele laarzen gebruik maakt."

Burgemeester Dirk van der Borg zelf zag er ook de zonzijde van in. "Het leverde altijd wel een praatje met voorbijgangers op en dat is nog steeds zo", glimlachte hij. "Maar als ik aan het tuinieren ben, maakt het mij inderdaad niet zoveel uit hoe ik eruit zie. In het begin waren er veel mensen die zich daarover verbaasden."

Kleinzoon

Met een groot gevoel van dankbaarheid keek hij terug op de jaren dat hij burgemeester was van Graafstroom, Molenwaard en Molenlanden. "Wat dreef mij daarbij? Misschien dat mijn net geboren kleinzoon over een paar jaar dat aan mij vraagt. Wat zeg ik dan? Ik denk dat ik dan antwoord: 'Ja, jongen, dat had te maken met de mensen in onze omgeving. Ik verbleef graag bij hen. In al die ontmoetingen leerde ik van hen en begreep ik wat hun verlangens en zorgen waren. Ik zorgde ervoor dat ze op de bestuurlijke agenda kwamen om er wat mee te doen. En ik zeg het met schroom, maar wellicht vraagt hij ook: 'Kwam het ook omdat ze u als een burgervader zagen?' Dan zal ik zeggen: 'Da's best mogelijk, jongen.'"

Hij riep het college en de gemeenteraad van Molenlanden op om zuinig te zijn op de gemeenschap. "Blijf met elkaar in gesprek om elkaar te blijven begrijpen. Werk vanuit nieuwsgierigheid; er is als je dieper graaft zoveel meer dan je aan de oppervlakte ziet. En betrek vooral jongeren erbij: zij zijn het die straks het stokje van ons over zullen nemen. Adieu, het ga u goed."