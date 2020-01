Platform Jong VHL wil graag in gesprek met jongeren

VIJFHEERENLANDEN • Afgelopen najaar is vanuit de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden het platform Jong VHL opgericht. Het doel van het platform is: Jonge mensen en de politiek dichter bij elkaar brengen.

De vraag op welke manier dat het beste kan, wil het platform samen met de jongeren uit de gemeente beantwoorden.

Acht leden

Het platform Jong VHL heeft acht leden. Bijna elke politieke partij uit de raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft een lid aangeleverd. Hoe oud een lid is, maakt niet uit. Het is belangrijk dat de leden zich kunnen verplaatsen in de wereld van jongeren.

Vooral omdat de manier waarop volwassenen aankijken tegen politiek en democratie vaak anders is dan de manier waarop jongeren dat doen.

Om die reden gaat het platform niet voor jongeren invullen of en hoe ze betrokken willen worden bij de politiek.

Raadslid Jantine Dijkstra: "Dat horen wij liever van de jongeren zelf. Niet door daar speciaal een avond voor te organiseren, maar door aan te haken bij activiteiten die er toch al zijn."

Druk

Kees Vermaat, eveneens raadslid: "Jongeren hebben het over het algemeen behoorlijk druk. Daarom zullen we onszelf uitnodigen bij activiteiten voor en/ of door jongeren die toch al worden georganiseerd. Wij hopen natuurlijk dat we welkom zijn en dat de jongeren open staan voor een kort gesprek met de mensen van ons platform."

Natuurlijk kunnen jongeren het platform ook zelf uitnodigen om op bezoek te komen. Daarvoor kunnen zij mailen met Joost-Jan Kool. Hij werkt als raadsadviseur bij de griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. Hij is te bereiken via: j.kool@vijfheerenlanden.nl.

Jongeren die een idee hebben, maar geen tijd en/ of zin om hierover in gesprek te gaan, kunnen dat idee natuurlijk ook mailen.

Platform

De leden van het platform zijn: Dico Baars (ChristenUnie), Christel van 't Pad (PvdA), David Golverdingen (CDA), Kees Vermaat (SGP), John van der Velden (VHL Lokaal), Jantine Dijkstra (D66), Jolle Wietse Visser (VVD) en Brigitte van Brakel (GroenLinks).

Het eerste wapenfeit van het platform is de beslissing van de gemeenteraad om jongeren die iets bijzonders hebben gedaan te belonen met een jeugdlintje. Het voorstel om dit te gaan doen, was gemaakt door het Platform Jong VHL.

In de tweede helft van het jaar 2020 hoopt het platform voldoende informatie verzameld te hebben om een keuze te maken over de vorm waarin het platform jonge mensen en politiek bij elkaar kan gaan brengen.