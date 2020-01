Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

KINDERDIJK • De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft woensdagmiddag 8 januari een cadeau in ontvangst genomen van haar vrijwilligersteam. De houten molen heeft een plek gekregen in de entreezone voor groepen.

In samenwerking met Thea van Oostende en Jos de Bie nam een hoogwerker de onthulling van de modelmolen voor zijn rekening. Thea van Oostende en Jos de Bie zijn twee vrijwilligers van het eerste uur.

"Het symboliseert de samenwerking tussen directie, medewerkers en vrijwilligers in Kinderdijk," vertelt vrijwilliger en initiatiefnemer Wim Roodnat. "De afgelopen jaren is er heel veel tot stand gekomen in het molengebied. Het was voor ons allemaal soms improviseren. Met dit cadeau willen we die periode afsluiten."

Molenmaker Ad Wisse van de SWEK maakte het houten, opengewerkte model. Op een bordje wordt de samenwerking tussen de onderdelen van een molen vergeleken met het samenspel tussen directie, medewerkers en vrijwilligers in Kinderdijk. De 'cadeauwerkgroep' bestond uit Ingrid Jenster, Margot Bakker, Henk Wildeboer, Aad Voorberg, Rob Peters en Wim Roodnat. Na de onthulling vond in het Wisboomgemaal de nieuwjaarsreceptie plaats voor personeel en vrijwilligers van de SWEK.

