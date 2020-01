Vijfheerenlanden 79,2 miljoen rijker door Eneco-gelden

VIJFHEERENLANDEN • De verkoop van de Eneco-aandelen levert de gemeente Vijfheerenlanden waarschijnlijk een bedrag op van 79,2 miljoen euro. Er moet nog wel rekening gehouden worden met kosten, maar er resteert dan netto nog altijd een bedrag van 78,5 miljoen euro.

Eneco wordt verkocht aan Mitsubishi en Chubu. De Japanse bedrijven boden in november een bedrag van 4,1 miljard euro, veel meer dan de 3 miljard euro waar altijd rekening mee was gehouden. De gemeente Vijfheerenlanden bezit in totaal 95,787 aandelen, de opbrengst per aandeel bedraagt 827,06 euro.

De gemeenteraad moet de verkoop van de aandelen nog wel goedkeuren. De vergadering staat gepland op 6 februari. Het college stelt voor om de opbrengst te storten in een nieuw te vormen reserve 'Opbrengst verkoop aandelen Eneco'. Verkoop van de aandelen levert een structureel dividendverlies op van 1 miljoen euro. Deze tegenvaller is reeds verwerkt in de begroting.

Duurzaamheid

Volgens het college zal met de opbrengst van de aandelen doelstellingen worden gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. De VVD-fractie in Vijfheerenlanden heeft al eerder voorgesteld om het geld te gebruiken om een Vijfheerenlanden TransitieFonds op te richten.

Het geld is misschien straks ook hard nodig in verband met de claim van Niemans Beton. De gemeente doet daar echter geen enkele uitspraak over. Wel wordt de gemeenteraad regelmatig in geheime sessies bijgepraat.