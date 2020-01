Raadsleden Molenlanden willen meer tiny houses

• In Ottoland is in oktober 2019 het eerste tiny house van Molenlanden geplaatst. (Foto: Aangeleverd)

• In Ottoland is in oktober 2019 het eerste tiny house van Molenlanden geplaatst. (Foto: Aangeleverd)

MOLENLANDEN • In Molenlanden is een voorstel in de maak voor een pilot met tiny en small houses. In februari zullen raad en college dit voorstel bespreken.

De raadsleden Bas de Groot (SGP), Jonette Korevaar (CDA), Leo Timmer (CU) en Paul Verschoor (PM) stellen voor om ervaring op te gaan doen met deze woonvormen tijdens een pilotperiode van drie jaar.

Jonette Korevaar (CDA) van de commissie: "Omdat tiny houses tijdelijk ergens staan, kun je dus experimenteren. Mocht je stuiten op onwenselijke gevolgen, dan kun je daar aan het einde van de pilotperiode iets aan doen."

Bedrijventerrein

Als voorbeeld van een locatie waar tiny houses geplaatst hadden kunnen worden noemt Korevaar het terrein aan de Melkweg waar TTA een bedrijf wil vestigen. "Daar hadden al jaren dergelijke huisjes kunnen staan. Denk ook aan andere plekken die later ontwikkeld gaan worden als industrie- of bedrijventerrein. Maar ook plekjes die mooi en ongerept zijn willen we niet uitsluiten, als mensen er respectvol mee omgaan."

"Alles moet landschappelijk ingepast worden, dus daardoor vallen sommige locaties toch af. Op een kleine ruimte in landelijk gebied wil je niet teveel tiny houses bij elkaar, maar binnen de bebouwde kom kan dat weer wel; in plaats van drie rijwoningen bijvoorbeeld zes tiny houses. Buiten bebouwd gebied moeten we ook in overleg met de provincie. Maar als het tijdelijk is, is het wel makkelijker."

Agrariërs

Een locatie die de commissie op het oog heeft is Langerak-Zuid. "Dit is grond die in eigendom is van de gemeente. Er zijn stukken waar de komende jaren nog niet gebouwd wordt. We komen in februari met een motie om het college op te roepen op onze eigen grond betaalbare starterswoningen mogelijk te maken, in de vorm van small houses (iets groter dan de 50 vierkante meter van tiny houses, red.) of modulair gebouwde flex woningen." Daarnaast hoopt de commissie dat particulieren met grond met ideeën zullen komen. Na eerdere krantenberichten hebben zich al onder andere agrariërs gemeld.

Andere woonmentaliteit

De commissie hoopt op innovatieve en creatieve initiatieven. "We willen mensen een kans geven die op een duurzame manier willen wonen. Geen standaard woonwijken met schuttingen, tegels en tuintjes, maar rondgestrooid op een perceel en misschien een gezamenlijke trampoline. Ik hoop dat mensen elkaar gaan opzoeken om samen aan zoiets te beginnen. Ik hoop ook op een andere woonmentaliteit, op mensen die auto's willen delen misschien."

Geduld

Korevaar vindt dat toekomstige tiny-housesbewoners ideeën moeten hebben die aansluiten bij de locatie. "Wie bij een agrariër op een erf of in een weiland wil wonen, zou bijvoorbeeld kunnen helpen met het bevorderen van biodiversiteit en het opsporen van nesten van weidevogels. En wonen in een boomgaard kan interessant zijn voor een imker." Hoe lang mensen moeten wachten voordat ze in Molenlanden een tiny house mogen plaatsen, kan de commissie niet zeggen. "Initiatiefnemers moeten geduld en doorzettingsvermogen hebben. Wel is het onze bedoeling deze mensen welwillend te bejegenen."

Geen garanties

Wie in Molenlanden een tiny house gaat neerzetten, krijgt geen garanties voor de lange termijn. Medewerker Judith van Eck: "In principe is een nieuwe plek vinden de eigen verantwoordelijkheid. Er zijn gemeenten die één keer een nieuwe plek ter beschikking stellen. Maar je weet niet of je over tien jaar een geschikte andere plek hebt. Het moet een onderwerp zijn in gesprekken met initiatiefnemers."

Wettelijke eisen

De raadsleden willen met de pilot het proces versnellen, maar wettelijke eisen van onder andere de provincie blijven van kracht. Wel zijn er geen extra beleid en kaders vooraf gesteld, om zo snel mogelijk aan de gang te gaan. "Op grond met woonbestemming maakt het niet uit of je een groot of klein huis neerzet. De uitdagingen komen als je in boomgaard of weiland wat wilt."

Zie hier het voorstel van de commissie:

Link naar PDF bestand