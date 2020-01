Gerjan Bloemendal nieuwe wijkagent in voormalige gemeente Zederik

MEERKERK • Gerjan Bloemendal is sinds enkele maanden actief als wijkagent in de kernen van de voormalige gemeente Zederik.

De veldwachter die iedereen kende en die met zijn handen op de rug dagelijks de ronde door het dorp maakte; het is een ideaalbeeld dat niet meer haalbaar is. Maar wijkagent Gerjan Bloemendal legt de lat hoog om die bekendheid en bereikbaarheid toch zoveel mogelijk te benaderen.

Sinds oktober is hij het gezicht van de politie in de voormalige gemeente Zederik. Na Gouda en omgeving, de Krimpenerwaard en twee jaar in Rotterdam 'verkaste' hij naar de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. "Werken in de streek waar ik vanaf mijn vijftiende woon heeft als grote voordeel dat ik weet hoe het hier in de dorpen werkt", vertelt hij. "Daarnaast spreekt het samen met maatschappelijke partners werken aan relaties en oplossingen op de lange termijn me aan. Mede daarom heb ik mijn werk in Rotterdam in de noodhulp, waarbij je steeds beschikbaar bent voor meldingen, ingeruild voor het werk van wijkagent."

Boeven

Bij de aanpak van problemen als inbraken en drugsgebruik, is Gerjan Bloemendal mede afhankelijk van tips. "Ik kan nooit overal tegelijk zijn, inwoners wel. Zie je iets verdachts, meldt het alsjeblieft. Ik ga er dan mee aan de slag om het waar mogelijk aan te pakken. Mensen helpen en boeven vangen, dat is de mix waarom ik dit werk zo mooi vind. Ik hoop er een bijdrage aan te leveren dat mensen zich veilig voelen in het dorp of de stad waarin ze wonen."

Gerjan Bloemendal is via Instagram te volgen: @wijkagentzederik.

Het volledige interview staat volgende week donderdag in Het Kontakt.