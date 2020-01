Beroepsbeoefenaren lopen warm voor Alblasserwaard On Stage

ALBLASSERWAARD • Voor de tweedejaars leerlingen van de VMBO scholen Griendencollege, Calvijn CS de Hoven en het Wellantcollege De Bossekamp vindt op 10 februari 2020 in de Lockhorst in Sliedrecht het zevende beroepenfeest van Alblasserwaard On Stage plaats.

Professionals vertellen de leerlingen over hun beroep. De leerlingen kunnen alles wat ze willen weten over het beroep, misschien wel hun droombaan, vragen. Al een groot aantal professionals heeft zich aangemeld. Zij ondersteunen daarmee jonge enthousiaste mensen bij hun beroepsoriëntatie.

Edith van Belzen, projectleider van Alblasserwaard On Stage, is blij dat er vele bedrijven en professionals zich de afgelopen edities ook voor komende editie inzetten en zich met veel enthousiasme hebben aangemeld. "Deze mensen kennen het vak. Ze kunnen als geen ander de jongeren informeren over het beroep en vertellen hoe een werkdag eruitziet en wat het werk zo leuk maakt".

Het doel van de gesprekken tijdens het beroepenfeest op 10 februari 2020 is, dat een leerling een afspraak maakt met een vakman of -vrouw. De leerling kan dan tijdens de Doe Dag zien en ervaren wat het vak inhoudt. Heel belangrijk is dat de leerling ook echt iets kan doen tijdens de Doe Dag van Alblasserwaard On Stage op 18 februari.

Droombaan

De leerlingen zijn op dit moment bezig met de laatste voorbereidingen. Zo zijn er op 20 en 21 januari netwerktrainingen voor de leerlingen. Deze wordt door externe gegeven en hier gaan ze aan de slag met hoe ga je met iemand in gesprek, hoe begroet je iemand. De leerlingen maken hun Top 3 van droombanen.

"We willen daarom graag zoveel mogelijk van die droombanen tijdens On Stage laten zien. Soms best een uitdaging, maar er hebben zich al 80 deelnemers aangemeld. Maar we hopen dat dat er nog veel meer worden. We hopen bijvoorbeeld nog op een fotograaf, verkoper mode, boswachter, accountant en profvoetballer", aldus van Belzen.

Aanmelden kan op: www.alblasserwaardonstage.nl.