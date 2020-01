Agent houdt in vrije tijd winkeldief aan in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De politie hield dinsdag in Groot-Ammers een winkeldief aan.

Tijdens het boodschappen doen in Groot-Ammers zag een agent, die op dat moment vrij had, dat een man levensmiddelen in zijn tas deed, maar deze bij de kassa niet afrekende. De agent hield de verdachte op heterdaad aan. De wijkagenten van Molenlanden brachten de aangehouden man over naar het politiebureau in Dordrecht, waar hij gehoord werd door de recherche. De officier van justitie zal beslissen over de verdere afhandeling.