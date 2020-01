PJG Toneel en Entertainment brengt theater naar ijsclubgebouw Streefkerk

• Op 8 februari is er in Streefkerk een try-out festival van 3 cabaretiers. (Foto: Joyce Djo)

STREEFKERK • Het ijsclubgebouw in Streefkerk wordt 8 februari en 14 maart omgebouwd tot een heus theater; PJG Toneel en Entertainment zorgt daar dan voor pop-uptheater, waarbij heel Molenlanden welkom is.

In de wereld van het lokale theater is PJG Toneel en Entertainment een bekende naam. Het Streefkerkse gezelschap verzorgt toneelvoorstellingen en spelers duiken her en der in de Alblasserwaard op, onder meer bij de Sinterklaasintochten. "Wij zijn theaterliefhebbers", knikt voorzitter Martin de Winter. "Voor serieus theater moeten we nu naar Rotterdam of Utrecht; waarom zou dat niet in Molenlanden kunnen? Die vraag was voor ons aanleiding om te kijken hoe we theater naar de streek zouden kunnen krijgen."

Creatief denken zit bij PJG Toneel en Entertainment in de genen en dus kozen ze niet voor de meest voor de hand liggende locatie. Het gebouw van ijsclub Willem Barendts in Streefkerk is niet de eerste plek waar je aan denkt voor een theatervoorstelling. "Het is een gebouw dat, zelfs als we weer eens een keer kunnen schaatsen, een groot deel van het jaar leeg staat. Wij vonden het een mooi idee om zo toch gebruik te maken van dit onderkomen."

Wederzijds

Een belletje met Herman van Hoorne, voorzitter van Willem Barendts, leerde dat dat enthousiasme wederzijds was. Daarmee was de locatie geregeld. De volgende opgave was het vinden van een geschikte voorstelling. "Daarvoor hebben we contact opgenomen met Grappige Zaken, een impresariaat in Amsterdam. Zij behartigen de belangen van allerlei cabaretiers en zij hebben voor 8 februari en 14 maarts de acts geregeld."

Op 8 februari is er een try-out festival van 3 cabaretiers: Davey Turnhout (juryprijs Amsterdams Studenten Cabaret Festival 2019), Riza Tisserand (bekend van Padoem Patsss & Comedy Explosion) en Roel C. Verburg (bekend van onder meer zijn radio-optredens bij Jeroen van Inkel en Giel.)

Stand-up comedian Wouter Monden vuurt 14 maart in zijn show 'Zomaar' aan de hand van vragen van zijn dochter een spervuur aan grappen af over onder andere kickboksles met huisvrouwen, verhuizen naar het platteland en verkleinwoorden. Wouter was onder meer te zien bij The Comedy Factory, is te horen in de Q-Musicals en schreef mee aan Dit Was Het Nieuws.

Proefproject

Voor PJG Toneel en Entertainment zijn de twee voorstellingen een proefproject. Als de zestig beschikbare stoelen twee keer allemaal bezet zijn, kijken ze hoe ze hieraan een vervolg gaan geven. "We zijn heel benieuwd of en hoe het aanslaat. Als het een succes is, zouden we het bijvoorbeeld ook in Bleskensgraaf of Groot-Ammers op kunnen zetten."

De voorstellingen starten om 20.30 uur, de deuren gaan om 19.45 uur open. Kaarten à 13,25 euro zijn te koop via www.pjg-streefkerk.nl of info@pjg-streefkerk.nl.